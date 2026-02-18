SNS更新ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、アリゾナ州グレンデールで今キャンプで初となる実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板した。日本時間5時頃に終えた投球から7時間後、自身のインスタグラムを更新。同僚との“瞬間”を添えた。ライブBPでは、先頭のマイク・シアニに3ボール1ストライクからの直球を痛打され、鋭いピッチャー返しが足元を襲った。ヒヤリとする場面だったが、華麗に回避して周囲も安堵し