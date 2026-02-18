福岡県警久留米署は18日、久留米市小森野付近の歩道で17日午後6時50分ごろ、小学生男児が自転車で帰宅していたところ、見知らぬ男が車から降りて来て「君、どこの子」「友達の家はどこ」と声をかけられ、男が持っていたスマートフォンで写真を撮られる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は40から50代、白髪交じり、中肉、白っぽい長袖シャツ、長ズボンを着用。白い車に乗っていたという。