現地２月17日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第１レグでレアル・マドリーは敵地でベンフィカと対戦。１−０で接戦を制した。この試合で圧巻のゴラッソを叩き込んだのが、ヴィニシウス・ジュニオールだ。スコアレスで迎えた50分、左サイドでキリアン・エムバペからのパスを受けるとそのままドリブルで敵陣ボックス内に侵入し、右足を振る。狙いすましたシュートをゴールに突き刺した。&#