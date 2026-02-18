2月18日未明、静岡市葵区の新東名下り線・静岡サービスエリアの出口付近で、大型トラックに大型トラックが衝突する事故がありました。この事故の影響で静岡サービスエリアは4時間半にわたり閉鎖されました。 【写真を見る】4時間半にわたって閉鎖された新東名下り線・静岡サービスエリア＝2月18日 警察によりますと、18日午前5時頃、静岡市葵区の新東名高速道路下り線・静岡サービスエリアから本線に戻