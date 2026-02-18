広島県東広島市の住宅で男性が殺害された事件で、火事があった現場から油のような成分が見つかっていたことが分かりました。 １６日午前３時半ごろ、東広島市黒瀬春日野の住宅で火事があり、この家に住んでいたとみられる４０代男性が首を複数回刺され殺害されているのが見つかりました。 捜査関係者によりますと、１７日に始まった現場検証で室内に油のような成分が見つかったということです。 今後、鑑定に回して詳しく調べる