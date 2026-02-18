3月から静岡県磐田市で始まる木下大サーカスの公演を前に、関係者らが2月17日、安全祈願祭を行いました。 【写真を見る】「最高のショーをお見せできるのでは」木下大サーカスの公演前に安全祈願 3月7日開幕＝静岡・磐田市 安全祈願祭には、関係者ら約70人が参加し、公演の成功などを願いました。 木下大サーカスは、120年以上の歴史を誇るサーカス団で、磐田市での公演は初めてです。今回の公演