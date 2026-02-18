2月8日の衆議院議員選挙を受けた特別国会が18日に召集され、県選出の議員も登院しました。 国会議事堂には議員が続々と集まりました。 長崎1区で出馬し比例で復活当選を果たした自民の浅田 眞澄美氏が初登院となりました。 このほか県内からは1区の国民 西岡 秀子氏、2区の自民 加藤 竜祥氏、3区の自民 金子 容三氏が再選しています。 特別国会は午後に開会し、首相指名選挙を経て第2次高市内閣が発足する