3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンの宮崎事前合宿で、宮城大弥投手と曽谷龍平投手のオリックス勢2人がそろってブルペン投球を行った。アドバイザーのダルビッシュが見守る前で宮城が52球、曽谷が48球を投げて合わせてちょうど100球。ともに途中からピッチコムを装着し、ピッチクロックも作動させての投球練習。終了後には端末のデータなどを見ながらダルビッシュらと入念に確認作業を行った。