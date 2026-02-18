きょうは午後から北日本と北陸に強い寒気が流れ込みます。この影響で、大雪や吹雪になる所がありそうです。新たに雪が積もることで、雪崩や屋根からの落雪が起きやすくなるので、ご注意ください。きょうは低気圧が発達しながら北日本を通過し、強い寒気が流れ込むでしょう。このため、北陸から北の日本海側では大雪や吹雪になる所がありそうです。雷を伴って雪が強く降り、突風も起きるおそれがありそうです。一方、太平洋側の地域