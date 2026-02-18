将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が2月18日、和歌山市の「和歌山城ホール」で第4局2日目の対局が行われている。注目の一戦は、終盤の入り口に突入しており今後の展開から目が離せない。【映像】美しすぎる…永瀬九段が注文した“トロ三原色”本鮪重藤井王将が追いつくか、永瀬九段が悲願のタイトル奪取に“王手”を