議会委員会で証言するペルーのヘリ大統領（39）＝1月21日/Gerardo Marin/Reuters via CNN Newsource（CNN）南米ペルーのヘリ大統領（39）が議会による問責を受け、罷免（ひめん）された。約10年にわたる政情不安の中で8度目の指導者交代となる。ペルー議会は、ヘリ氏に対する問責動議を75対24の票数で可決した。ヘリ氏は4カ月前の昨年10月に暫定大統領に就任したばかりだった。同国では2カ月後の4月12日に総選挙が予定されている。