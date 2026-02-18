自動車大手の労働組合が１８日、２０２６年春闘の要求書を経営側に提出し、労使交渉が始まった。労組側は大幅な賃上げを実現した前年の春闘とほぼ同水準の要求を掲げる。米国の高関税政策などで業績は悪化しており、３月の集中回答日に向けた交渉は難航する可能性がある。スズキの労組は１８日午前、要求書を経営側に提出した。前年と同額の月１万９０００円の賃上げを求める。年間一時金（ボーナス）は、前年より０・３か月少