アンジャッシュ・渡部建が１４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新した。この日のゲストは、プロ野球・横浜（ＤｅＮＡ）、中日で活躍。ＷＢＣ第１回で世界一となった日本代表の捕手としてチームを支えた谷繁元信氏がゲスト出演した。野球ファンとして知られる渡部は、レジェンド捕手とのツーショットトークに大興奮。谷繁氏は、今年のＷＢＣ日本代表について注目する打者の一人に米大リーグ・カブス