◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）共同会見今年最初のＧ１・フェブラリーＳで、牝馬として初制覇がかかるダブルハートボンド（牝５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）に騎乗する坂井瑠星騎手が１８日、栗東トレセンで共同会見を行った。内容は以下の通り。―ウィルソンテソーロと壮絶な接戦を演じたチャンピオンズＣを振り返って。「新馬からずっとコンビを組ませてもら