フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。2月18日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣がメディアや社会、学校などで起こる「批判」と「悪口」の違いなどについて分析した。 勅使川原真衣「やっぱりね、批判を悪口と呼び始めたこと、私、気になってます。砂鉄さん、