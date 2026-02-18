特別国会が１８日召集され、れいわ新選組では衆院選で唯一当選した山本ジョージ衆院議員が初登院した。山本氏は衆院２期目だった２０００年に逮捕され、服役。国会の赤じゅうたんを踏むのは２６年ぶりとなる。３０年前の初登院時の写真を持参し、「３３歳の時でした。この時はなんとなくワクワクという感じでした。官僚主導の政治をどう議員立法なんかを作ってぶち壊すか。今は本当に危機感です」と巨大与党となった自民党の脅