元乃木坂４６でテレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサーが２９歳の誕生日を報告した。１７日に誕生日を迎えた斎藤アナは１８日までに自身のインスタグラムを更新。「またひとつ歳を重ねました周りの人に本当に恵まれているなぁと思うこの頃。皆さんいつもありがとうございます祖母の家でみんなにお祝いしてもらいました」と記し、花束を抱えた笑顔の写真などをアップした。この投稿には、「おめでとうございますこれからも