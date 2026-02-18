冬においしい春菊を、1わまるごと使い切り！ ねぎと合わせてどっさり焼けば、香り立つごちそうチヂミに。コリコリ食感のザーサイと黒酢だれが味を引き締め、ふんわり卵と少なめの粉で、軽やかに楽しめます♪『春菊とねぎたっぷりチヂミ』のレシピ材料（2人分）卵……2個 春菊……1わ（約200g） ねぎ……1/2本 ザーサイ（びん詰）……20g 小麦粉……大さじ4 ごま油……大さじ2 〈黒酢だれ〉黒酢……小さじ1 しょうゆ……小さじ1