肝付町できのう17日午前、用水路の中に高齢の女性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。 死亡したのは、肝付町後田の森時子さん(89)です。 肝付警察署によりますと、17日午前11時半頃、「母がいなくなったので捜していたら外で発見した」などと森さんの娘から警察署に通報がありました。 駆けつけた救急隊が自宅近くの用水路に倒れていた森さんを引き上げましたが、その後、死亡が確認されました。 離れて