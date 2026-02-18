NZドルドル0.6000ドル割れ＝東京為替 NZ中銀を受けてNZドル売りが進んでいる。声明でタカ派姿勢が見られず少し下げた後、総裁会見がハト派で売りが出ている。対ドルで0.5999ドルまで、対円では92円08銭を付けた。 NZDUSD 0.6002