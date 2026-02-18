リンクをコピーする

テクニカルポイント ドル円10日線を意識する展開になるか 158.57ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 157.36一目均衡表・雲（上限） 156.14一目均衡表・雲（下限） 155.90エンベロープ1%上限（10日間） 155.78一目均衡表・基準線 155.02一目均衡表・転換線 154.86100日移動平均 154.8521日移動平均 154.3610日移動平均 153.58現値 152.82エンベロープ1%下限