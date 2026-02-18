スキーノルディック複合の個人ラージヒルは山本涼太選手が15位、渡部暁斗選手が19位でした。最後のオリンピックに挑んでいる渡部暁斗選手。オリンピックでの最後の個人戦、ノルディック複合のラージヒルです。前半のジャンプは125.5メートルで19位につけます。後半のクロスカントリーは、トップと1分50秒差でスタート。途中、順位を落とす場面もありましたが、そこから巻き返し19位でフィニッ