ミラノ・コルティナオリンピック大会12日目。スピードスケートの女子団体パシュートで、日本が3大会連続のメダルを獲得し、郄木美帆選手（31）は、今大会3つ目のメダルとなった。日本チームはオランダとの準決勝で0.11秒差で敗れ、アメリカとの3位決定戦に臨んだ。郄木選手が先頭で、野明花菜選手（21）、佐藤綾乃選手（29）が息の合った滑りを見せた。チームの大黒柱を後輩の2人がしっかりと後押しし、このレースを制