2026年2月26日（木）、東京駅18・19番線ホーム上に、宇都宮発の人気ベーカリー「Standard Bakers」とJR東海リテイリング・プラスがタッグを組んだ新業態「THE PLATFORM STAND Produced by NEIGHBORS BREAD 東京駅店」がオープンします。最大の特徴は、新幹線14号車付近という「乗車直前」の絶好の立地。本格的な総菜パンやデザートパンに加え、車内での時間を格上げする「クラフトビール（IPA）」も販売します。完全キャッシュレス