★人気テーマ・ベスト１０ １レアアース ２ＳａａＳ ３防衛 ４半導体 ５データセンター ６ダイヤモンド ７フィジカルＡＩ ８人工知能 ９地方銀行 １０ＴＯＰＩＸコア３０ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「レアアース」が１位となっている。 きょう１８日に第２次高市早苗内閣が発足する。２０日には施政方針演説が行われる