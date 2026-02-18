マンチェスター・ユナイテッドは、バルセロナへレンタル移籍しているFWマーカス・ラッシュフォードの安価での売却には応じないようだ。英『スカイスポーツ』が伝えている。今季、マンチェスター・Uからバルセロナにレンタルで加入したラッシュフォードは、公式戦34試合10得点13アシストの数字を残すなど好調を維持。今回のレンタル移籍には2600万ポンドの買い取りオプションが付帯しており、バルセロナはオプションの行使を検