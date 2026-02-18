ロカユニバーサルデザイン株式会社は、これまでよりもND効果を抑えた150mm幅のソフトGNDフィルターをKANIブランドから発売した。発売日は2月16日（月）。価格は2万8,300円。 「KANI Premium LR MC Soft GND 0.6 150×170mm」は、最大でND4相当の減光効果を持つGNDフィルター。約45mm分のグラデーション域を持ち、中央部のグラーデション変化がハード仕様より緩やかなソフト仕様となってい