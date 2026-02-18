きょうは日差しが暖かいものの、北寄りの冷たい風が強まるでしょう。 【写真を見る】夕方以降は岐阜の山地や三重北中部で雪 予想最高気温は名古屋･岐阜で13℃ 津で14℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（2/18 昼） 正午前の名古屋市内は、すっきりとした青空が広がっています。気温は10.5℃、湿湿度は33％で、空気が乾燥しています。 きょうの午後は晴れる所が多く、次第に風が強まるでしょう。夕方以降は、岐阜県の山地を中心に、三