１８日の広島県は昼過ぎまで晴れますが、夕方から雲が広がる見込みです。また、北部では雪の降るところがあるでしょう。週間予報です。土曜日（２１日）にかけて、広島県全般に晴れる見込みです。２２日以降は曇りや雨の天気でしょう。（２０２６年２月１８日・ストレイトニュースで放送）