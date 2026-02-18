10日（火）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のJAぎふリオレーナは、2月21日（土）、22日（日）に行われるホームゲームの生中継が決定したことをクラブ公式サイトで発表した。 この試合は岐阜県岐阜市にあるOKBぎふ清流アリーナで行われ、チームはカノアラウレアーズ福岡と対戦する。試合は両日ともに岐阜市に本社を持つケーブルテレビ局、CCN（チャンネル11）にて生中継され