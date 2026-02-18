タレントの井上和香（45）が16日、自身のインスタグラムを更新。長女と一緒に作った手作りトリュフチョコを披露し、クオリティの高さに反響が集まっている。【写真】「お店で作ったチョコみたい」ファンも絶賛、井上和香＆長女が作ったトリュフチョコ井上は「今年はトリュフチョコを娘ちゃんと作りました」と報告。「思ってたより大きく作り過ぎて箱に入らないかとドキドキしちゃった」と明かしつつ、「娘ちゃんからもらえた旦