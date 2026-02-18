ダイハツ工業の軽自動車「ムーヴ」は、「着せ替え」のベース車両として捉えてもポテンシャルの高いクルマのようだ。「東京オートサロン2026」の会場で、ダイハツが作り分けた2台の異色ムーヴをじっくり鑑賞してきた。ダイハツ「ムーヴ」は多面性を持つクルマだった?クロメキは新たなムーヴカスタム?まず1台目。その名も「ムーヴ クロメキ」だ。ダイハツ「ムーヴ クロメキ」。ボディカラーは特別色のマットグレーだ。40mmのローダウ