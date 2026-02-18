俳優のいとうまい子（61歳）が、5歳年下のサラリーマンの夫について語り、出会った当初は「あまり親しくなりたくなかった」ことを明かした。【映像】5歳年下のサラリーマン夫いとうは2月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。俳優業だけでなく、現在は会社経営や研究者、大学教授としても活動する彼女が、44歳のときに結婚した夫とのプライベートなエピソードを披露した。現在の夫との出会いは、意外にも日常