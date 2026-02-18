LIFULLは18日、借りて住みたい街ランキングを発表。1位は2年連続で葛西（東京都）だった。都心アクセス、賃料コスパ、賃貸物件の豊富さで支持を集めたとみられる。【画像】首都圏版の『借りて住みたい街ランキング』マップLIFULLは、運営するサイトに掲載された物件への問い合わせ数を駅別に集計し、毎年ランキングを公表している。LIFULLによると、葛西はオフィス街の大手町へ約20分でアクセスが可能だが、快速が停車せず都