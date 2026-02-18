タレントの加護亜依（38）が18日、自身のインスタグラムを更新。旅先での写真を披露した。タイ国旗やゾウ、ハートの絵文字で、タイを訪れたことを表現。合掌する人気キャラクターとの“2ショット”写真やプールでくつろぐ姿、食事風景などをアップした。この投稿にフォロワーからは「タイへようこそ」「え…タイ！？」「めちゃくちゃ超絶に可愛い過ぎます」「かわいい笑顔」「すんげーかわいい」などの声が集まった。加護