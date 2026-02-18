2026年2月３日に発売された『将棋世界2026年３月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）では、今年で建立40年の節目を迎える将棋堂を有する鳩森八幡神社の禰宜・平野さまへのインタビュー「鳩森八幡神社と将棋界の歩み」を収録しています。本稿では当記事より、一部を抜粋してお送りします。【写真】中村詩緒里○将棋堂40年の軌跡●今年も将棋祈願祭が無事に終了しました。その始まりについて詳しくお聞かせください。