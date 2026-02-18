バンダイは、『逆転バリバリバース』より「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 XTREME SIDE」「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 ORDER SIDE」(各2,200円)を3月21日に発売する。『逆転バリバリバース』は、『月刊コロコロコミック 3月号』にて漫画連載中の作品。「バリバインダー」は、同作のキーアイテム「バリバコイン」が収納できるコインバインダー。○「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 XTREME SIDE」