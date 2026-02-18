特別国会が１８日召集され、衆院選で初当選した自民党の川松真一朗衆院議員が初登院した。元テレビ朝日アナウンサーで、元都議の川松氏は衆院選で直前の落下傘ながらも東京２３区で激戦を制した。ＤＤＴでプロレスラーとしても活躍する熱血派で「責任ある積極財政を進めるにはいろんな意味での構造改革が必要。高市政権を前に進めるために私も全力で頑張っていきたい。（ネクタイが赤なのは）選挙中もずっと使ってきた。情熱