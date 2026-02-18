TERASSは2026年2月17日、「買って損しない街 資産価値の維持 向上が期待できる街」に関する調査結果を発表した。調査期間は2025年11月から12月、調査対象はTERASS所属の不動産エージェントおよびTERASS以外の不動産事業者で働く不動産のプロ合計100名、調査方法はインターネットによるアンケート回答。プロが選ぶ「買って損しない街ランキング2026」○王道の街ランキング資産価値の維持・向上が確実視されるエリア資産価値の維持