里見浩太朗が、日本クラウンからリリースした28作品を一挙に配信解禁した。今回配信解禁されたのは、里見浩太朗の代表曲の一つである「花冷え」、芸能生活50周年の年にリリースした45枚目のシングル「新潟のひとよ」を含むシングル23作品とアルバム5作品だ。◾️配信作品一覧各音楽配信サイト：https://lnk.to/satomikotaro◆「華きずな／昭和生まれの風来坊」オリジナルリリース日：1994年12月1日1. 華きずな(※未配信