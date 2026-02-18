jo0jiが、新曲「ひかりのうた」を本日配信リリースした。本楽曲は、1月8日から放送開始したTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマである「よあけのうた」の続編的楽曲となっている。なお「ひかりのうた」は、3月4日に発売する「よあけのうた」CDのカップリング曲としても収録される。◆◆◆◾️jo0ji コメント一曲目にある「よあけのうた」がマイナスにあるメンタルがゼロにも