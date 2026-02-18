ベッカム家の三男クルスが、記念すべき21歳の誕生日を迎えるにあたり、家族総出でパーティーが開催された。不仲が伝えられる長男ブルックリンの姿は見られなかったようだ。【写真】三男クルスの誕生日パーティーに長男以外が集結ヴィクトリアとエマ・バントンの2ショットもベッカム家の地元イギリスでは、かつての成人年齢である21歳は節目の誕生日として盛大にお祝いするのが習わし。またインテル・マイアミのオーナーを務