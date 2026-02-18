吉澤嘉代子が、3月18日に発売する6thアルバム『幽霊家族』より「おとうと」を本日配信リリースした。「おとうと」は、吉澤が実弟へ贈った楽曲で、卒業、進学、就職など新たな旅立ちを迎える少年少女に向けた応援歌だという。アレンジは「氷菓子」「鬼」「流星」など、これまでも吉澤嘉代子の数々の楽曲アレンジを担当している野村陽一郎氏担当した。そして『幽霊家族』収録曲の作詞、作曲、編曲クレジットも解禁された。吉澤の弟・