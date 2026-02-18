第８回雲取賞・Ｊｐｎ３は１８日、大井競馬場１８００メートルで行われる（１６時３５分出走）。ダート３冠への登竜門に参戦するのは３歳馬１６頭（ＪＲＡ４、南関東１２）。ここで主役を張るのはトリグラフヒルとみる。父は昨年、産駒が猛威を振るったナダル。目下２連勝と絶好調で、距離適性も抜群だ。勝って１冠に向けて弾みをつける。地方馬の上位２頭、ＪＲＡ所属馬の３着以内の上位２頭に羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、