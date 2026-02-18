こはならむが、初となるベストアルバム『Time With You』を本日リリースした。本作は、こはならむがこれまで歌い紡いできた楽曲を一枚に凝縮した、全18曲収録のアルバムになっている。2月13日に公開された劇場版『僕の心のヤバイやつ』挿入歌の「神様の秒針を壊した」をはじめ、TVアニメ『僕の心のヤバイやつ』エンディングテーマ「数センチメンタル」、「恋してる自分すら愛せるんだ」、TVアニメ『友達の妹が俺にだけウザい』エン