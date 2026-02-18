ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。１８日に日本スケート連盟が公式インスタグラムを更新し、取材に訪れた元「ＫＡＴ−ＴＵＮ」の亀梨和也との３ショットを公開した。公式インスタでは「お祝いに来てくださった亀梨和也さんに金メダルをかけていただきました！」と記し、亀梨の首に金メダルをかけたショットを投