ハリウッドの名優ロバート・デュヴァルさんが2月15日、95歳で亡くなった。妻ルチアナさんによると、自宅で愛に包まれ安らかに息を引き取ったという。 【写真】仲むつまじいご夫婦でした ルチアナさんはSNSで「昨日、最愛の夫であり大切な友、そして私たちの時代で最も偉大な俳優の一人に別れを告げました。自宅で、愛と安らぎに囲まれて静かに旅立ちました」とコメント。「世間にとって彼はアカデミー賞受賞俳優