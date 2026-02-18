クロップ氏はリバプールやドルトムントで指揮した名監督現在開催中のミラノ・コルティナ五輪に突如、サッカー界の大物が現れた。現地時間2月17日に行われたバイアスロン男子30キロリレー。そこにイングランド・プレミアリーグ、リバプールなどで指揮を執ったユルゲン・クロップ氏がゲストとして参加し、話題を呼んでいる。英放送局「BBC」が伝えている。バイアスロンは、クロスカントリースキーとライフル射撃を組み合わせた競