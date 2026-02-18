特別国会が18日、開会します。先の衆議院選挙で初当選した山形県1区選出の遠藤寛明さんが18日朝、初登院し「山形を一番に考えて頑張っていく」と意気込みを語りました。記者「時刻は午前7時半を回った国会前です。このあと8時から門が開くということで、国会前には多くの報道陣が詰めかけています」山形県1区選出・遠藤寛明衆院議員「おはようございます」「きょうは緊張して5時過ぎには目が覚めてしまった」今月8日に投開票が行わ