ウクライナ戦争で命を落とした自国選手の顔をあしらった追悼ヘルメットを着用し、五輪出場を試みた末に失格となったスケルトン選手、ウラジスラフ・ヘラスケビッチ（ウクライナ）が巨額の支援金を受け取ることになった。ロイター通信は18日、「ヘラスケビッチの祖国ウクライナの名門サッカークラブ、シャフタール・ドネツクのオーナーで実業家のリナト・アフメトフ氏が、自身の財団を通じてヘラスケビッチへの支援を発表した」とし